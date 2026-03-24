Хванаха жена от Русе с 10 грама синтетична дрога

Жена от Русе е задържана в Хасково за държане на наркотик, съобщиха от полицията. Снощи в 20,15 часа на булевард „Съединение“ авто патрул е проверил автомобил „Дачия“, в който е пътувала 32-годишната жена. При обиск в нея е открит плик с бяло кристално вещество с тегло 10 грама – пико. Жената е предала дрогата на разследващите с протокол по образуваното бързо производство.

Цигари без бандерол иззеха полицаи от управлението в Свиленград. Вчера в 16 часа в близост до паркинг за товарни автомобили в село Капитан Андреево те са проверили лек автомобил „Хюндай“. Колата се е шофирала от турски водач на 49г. с адрес в Хасково. Намерени са 1600 къса безакцизни цигари от различни марки, които  са предадени от собственика си с протокол. Съставен акт по Закона за акцизите и данъчните складове.

Източник: Haskovo.NET

Около 300 хиляди души в България експериментират със синтетична дрога
Около 300 хиляди души в България експериментират със синтетична дрога
Кучета-полицаи разкриват пласьорите на дрога в Смолян
Кучета-полицаи разкриват пласьорите на дрога в Смолян

Още новини от Хасково

Обществено порицание за ученика от Спортното училище, стрелял „като мафиот“ от прозорец
Обществено порицание за ученика от Спортното училище, стрелял „като мафиот“ от прозорец
преди 1 час
Не пропускай шанса да станеш студент – държавна поръчка в УНСС!
Не пропускай шанса да станеш студент – държавна поръчка в УНСС!
преди 2 часа
Жълт код за значителни валежи от дъжд във вторник
Жълт код за значителни валежи от дъжд във вторник
преди 5 часа
Две коли катастрофираха на кръстовището до Първа поликлиника
Две коли катастрофираха на кръстовището до Първа поликлиника
преди 15 часа
Заловиха недекларирани 220 000евро в чанта с шоколадови изделия
Заловиха недекларирани 220 000евро в чанта с шоколадови изделия
преди 18 часа
Отличиха най-добрите математици на Хасково
Отличиха най-добрите математици на Хасково
преди 18 часа

Не пропускай шанса да станеш студент – държавна поръчка в УНСС!

Образованите противоречат на другите, мъдрите на себе си. -Оскар Уайлд

