Хванаха жена от Русе с 10 грама синтетична дрога

Жена от Русе е задържана в Хасково за държане на наркотик, съобщиха от полицията. Снощи в 20,15 часа на булевард „Съединение“ авто патрул е проверил автомобил „Дачия“, в който е пътувала 32-годишната жена. При обиск в нея е открит плик с бяло кристално вещество с тегло 10 грама – пико. Жената е предала дрогата на разследващите с протокол по образуваното бързо производство.

Цигари без бандерол иззеха полицаи от управлението в Свиленград. Вчера в 16 часа в близост до паркинг за товарни автомобили в село Капитан Андреево те са проверили лек автомобил „Хюндай“. Колата се е шофирала от турски водач на 49г. с адрес в Хасково. Намерени са 1600 къса безакцизни цигари от различни марки, които са предадени от собственика си с протокол. Съставен акт по Закона за акцизите и данъчните складове.