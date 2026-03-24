Окръжният съд в Хасково потвърди отказа за връщане на делото срещу нападателя на ветеринарен лекар

В закрито заседание, Окръжен съд – Хасково потвърди определението на Районния съд – Димитровград, с което бе отхвърлено искането на защитата на подсъдимия Христо Митев за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокуратурата, водено заради побоя над ветеринарния лекар д-р Димо Йотов.

Производството е образувано по обвинителен акт срещу Митев за две престъпления, извършени на 14 февруари 2025 г. в Димитровград.

Според прокуратурата 25-годишният мъж е проявил непристойно поведение, грубо нарушаващо обществения ред. Митев е ритнал силно куче, като и е потърсил саморазправа с ветеринарния лекар д-р Димо Йотов, към когото е замахвал с юмруци. Второто обвинение е за причиняване на лека телесна повреда на Димо Йотов чрез удар с метална тръба. Според обвинителния акт пострадалият е получил две разкъсно-контузни рани в челната област, както и кръвонасядания по гърдите и лявата ръка. Прокуратурата твърди, че деянието е извършено по хулигански подбуди.

Според въззивния съд, при изготвяне на обвинителния акт са спазени изискванията към реквизитите, които той трябва да съдържа от гледна точка на преценката за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Прокуратурата е описала в обстоятелствената част на обвинителния акт всички действия на подсъдимия, които тя намира за съответстващи, според изискванията на закона, на изпълнителното деяние на престъпленията, за които подсъдимият е обвинен. Същите факти и обстоятелства, включително и относно изпълнителните деяния, са преповторени и в диспозитива на обвинителния акт, където достатъчно подробно и ясно са посочени (цифром и словом) не само престъпленията, за които е обвинен подсъдимият, но и фактите и обстоятелствата, на които се гради това обвинение. Следователно, според въззивната инстанция, не може да се твърди, че е налице противоречие между обстоятелствена част и диспозитив, още по-малко за неясно обвинение, което евентуално би затруднило правото на защита на подсъдимия, доколкото от обвинителния акт е напълно ясно какви са фактическите твърдения на прокуратурата и каква е тяхната правна оценка.

Според окръжния съд, обстоятелството дали посочената в обвинителния акт правна квалификация на престъпните деяния е правилна и дали описаните действия на подсъдимия като цяло, са били насочени към постигане на твърдяната от прокуратурата противоправна цел и са имали обективна и субективна връзка помежду си, или могат да бъдат обособени като отделни изпълнителни деяния на две различни по вид престъпления, са въпроси, на които съдът следва да даде отговори с окончателния си съдебен акт.

Въззивната инстанция счете, че възражението от защитника на подсъдимия за направено доказателствено искане за провеждане на очна ставка, което е оставеното без уважение от прокурора, не съставлява допуснато на досъдебното производство съществено-процесуално нарушение, ограничаващи правото на защита на обвиняемия, тъй като в съдебната фаза на първоинстанционното наказателното производство следва да се събират всички доказателства за изясняване на обективната истина по делото и искане за провеждане на очна ставка може отново да бъде направено в съдебно заседание и ако бъде уважено от съда, да бъде допуснато.

Определението на Окръжен съд – Хасково е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.