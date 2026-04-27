Арестуваха побойник, пребил приятел след битова свада

Мъж е задържан за телесна повреда в РУ Хасково. На 24-ти в 15,20 часа в управлението е подаден сигнал от 46-годишен, живеещ на улица „8 март“, съобщиха от полицията.

Той съобщил, че двама приятели на 38 и 48 години му били на гости, но се скарали. По-младият налагал с юмруци и дървена дръжка другият гост.

Пристигналият на място патрул установил заявителят и потърпевшият и тръгнали да издирват нападателя. Малко по-късно е той е открит и и задържан по заведеното досъдебно производства.

Пострадалият е настанен в МБАЛ Хасково за лечение, без опасност за живота.