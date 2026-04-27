Заловиха четирима пияни и един дрогиран шофьор в региона

Водач, употребил алкохол е заловен в петък в Свиленград, съобщиха от полицията. В 01 часа на улица „Ген.Скобелев“ е спрян за проверка „Фолксваген“, шофиран от 57-годишен. Дрегерът, използван от униформените отчел 2,54 промила алкохол в издишания въздух.
 
Водачът е отказал кръвни изследвания и е бил задържан до 24 часа. Още двама с алкохол са заловени същия ден на АМ “Марица“.
 
Първият е хванат в 05,29 часа на км 105 в посока ГКПП “Капитан Андреево“. Пътните полицаи са проверили влекач „Рено“ с полуремарке, управляван от 54-годишен турски шофьор. Дрегерът показал 1,93 промила.
 
В 13,55 часа на км.105 в същата посока е проверен товарен „Форд“. Водачът му на 54 години от Турция е проверен с техническо средство, което отчело употреба на 2,82 промила алкохол. И двамата водачи са отказали кръвни изследвания и са били задържани до 24 часа.
 
Серията от задържани нарушители на пътя е продължила в неделя. В ареста в Хасково са пренощували водач на 39 години, управлявал колата си с 0,95 промила и 40-годишен, шофирал по улиците на града след употреба на метамфетамин.
 
Източник: Haskovo.NET

Моторист падна при заобикаляне на куче, водачи блъснаха двама пешеходци в Хасково
img
Музика – Loud Urban Choir - Papaoutai by Stromae

Случаен виц

Арестуваха побойник, пребил приятел след битова свада

Ако нямаш цел, тръгни на път, за да я намериш. Не целта е важна, а пътят сам за себе си. - Боян Биолчев

Последни обяви

Случайна рецепта

Тортиля със сирене и домати
Тортиля със сирене и домати

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

