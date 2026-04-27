Заловиха четирима пияни и един дрогиран шофьор в региона

Водач, употребил алкохол е заловен в петък в Свиленград, съобщиха от полицията. В 01 часа на улица „Ген.Скобелев“ е спрян за проверка „Фолксваген“, шофиран от 57-годишен. Дрегерът, използван от униформените отчел 2,54 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът е отказал кръвни изследвания и е бил задържан до 24 часа. Още двама с алкохол са заловени същия ден на АМ “Марица“.

Първият е хванат в 05,29 часа на км 105 в посока ГКПП “Капитан Андреево“. Пътните полицаи са проверили влекач „Рено“ с полуремарке, управляван от 54-годишен турски шофьор. Дрегерът показал 1,93 промила.

В 13,55 часа на км.105 в същата посока е проверен товарен „Форд“. Водачът му на 54 години от Турция е проверен с техническо средство, което отчело употреба на 2,82 промила алкохол. И двамата водачи са отказали кръвни изследвания и са били задържани до 24 часа.

Серията от задържани нарушители на пътя е продължила в неделя. В ареста в Хасково са пренощували водач на 39 години, управлявал колата си с 0,95 промила и 40-годишен, шофирал по улиците на града след употреба на метамфетамин.