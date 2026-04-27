Откраднаха стомана, портмоне с евро от казино и дебитна карта

Четирима души са арестувани за кражби в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

36-годишен е задържан за кражба в Хасково. Това е станало след сигнал на 15-ти този месец, когато е заявена кражба на заготовки от неръждаема стомана от обект на фирма в областния град. Охранителят на обекта е забелязал мъж, който отмъква неръждавейките с размери по 145/40/0,4, след което е побягнал. В хода на издирвателните действия полицаите са установили познайника на полицията, който признал деянието си. Задържан е до 24 часа.

„Компания“ в ареста са му правили и мъже на 36 г. и 25 г., които откраднали портмоне от 27-годишен младеж в игрална зала на булевард „Раковски“. По данни на потърпевшия, в портфейла имало 100 евро. След самопризнания двамата са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

В управлението в областния град е била и жена на 29 г., задържана за кражба на дебитна карта от свой съгражданин, от която изтеглила 130 евро. Тя признала и върнала картата на разследващите.

Поредният задържан на 24-ти е в РУ Свиленград. При проверка на колата му „Фолксваген“ са намерени 115 литра препарати за растителна защита, иззети с протокол.