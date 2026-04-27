От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Откраднаха стомана, портмоне с евро от казино и дебитна карта

Четирима души са арестувани за кражби в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

36-годишен е задържан за кражба в Хасково. Това е станало след сигнал на 15-ти този месец, когато е заявена кражба на заготовки от неръждаема стомана от обект на фирма в областния град. Охранителят на обекта е забелязал мъж, който отмъква неръждавейките с размери по 145/40/0,4, след което е побягнал. В хода на издирвателните действия полицаите са установили познайника на полицията, който признал деянието си. Задържан е до 24 часа.

„Компания“ в ареста са му правили и мъже на 36 г. и 25 г., които откраднали портмоне от 27-годишен младеж в игрална зала на булевард „Раковски“. По данни на потърпевшия, в портфейла имало 100 евро. След самопризнания двамата са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

В управлението в областния град е била и жена на 29 г., задържана за кражба на дебитна карта от свой съгражданин, от която изтеглила 130 евро. Тя признала и върнала картата на разследващите.

Поредният задържан на 24-ти е в РУ Свиленград. При проверка на колата му „Фолксваген“ са намерени 115 литра препарати за растителна защита, иззети с протокол.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Нов скок на цените в Хасково: Хлябът и закуските поскъпнаха след горивата
Нов скок на цените в Хасково: Хлябът и закуските поскъпнаха след горивата
преди 31 минути
Осъдиха на две години условно нападател на ветеринарен лекар
Осъдиха на две години условно нападател на ветеринарен лекар
преди 59 минути
Две титли и още три отличия за състезателите на хасковския клуб по кудо
Две титли и още три отличия за състезателите на хасковския клуб по кудо
преди 1 час
Арестуваха мъж в Хасково с 10 грама дрога
Арестуваха мъж в Хасково с 10 грама дрога
преди 1 час
Седем медала за състезателките на „Мега спорт“ на турнир в Чехия
Седем медала за състезателките на „Мега спорт“ на турнир в Чехия
преди 1 час
Заловиха четирима пияни и един дрогиран шофьор в региона
Заловиха четирима пияни и един дрогиран шофьор в региона
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Ed Sheeran - Azizam

Случаен виц

Заловиха четирима пияни и един дрогиран шофьор в региона
Арестуваха мъж в Хасково с 10 грама дрога

Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката - Аристотел

Последни обяви

Случайна рецепта

Петел каша
Петел каша

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.