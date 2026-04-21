Тийнейджъри и младеж в ареста след кражби в Хасково и Димитровград

Хасковлия и двама непълнолетни са заловени за кражби през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

В РУ Хасково е доведен 16-годишен, признал, че в съучастие с 19-годишен в последния ден на месец март, задигнали медна тръба, монтирана по система за газификация на жилищен блок в жк „Орфей“.

В управлението в Димитровград е хванато 17-годишно момче, задигнало от ресторант 2 рутера, кран от устройство за наливна била, смесител на мивка и други вещи от интериора.

И по двата случая младите мъже върнали откраднатите вещи с протоколи на служителите.

Източник: Haskovo.NET

