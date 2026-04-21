Патронен празник в ПМГ – Хасково: Откриха модерен STEM център и „умно“ земеделие

    Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково отбеляза по тържествен и модерен начин своя патронен празник, посветен на 119-ата годишнина от рождението на великия български математик.

    Празничният ден се превърна в истински форум на знанието и технологиите, като кулминацията на събитието бе официалното откриване на новоизградения втория STEM център с високотехнологично оборудвани класни стаи. Директорът на гимназията Гергана Петрова подчерта, че новата база в училището включва четири специализирани кабинета, фокусирани върху две ключови направления: „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Математика и информатика“.

    Тържеството започна с благослов за здраве и успехи, отслужен от хасковския свещеник отец Митко, който направи традиционен водосвет в присъствието на официалните гости. Сред тях бяха областният управител на Хасково Гинка Райчева и началникът на Регионалното управление на образованието Силвия Касабова, които заедно с родители, бивши и настоящи учители и ученици споделиха радостта от новите придобивки.

    Празничната програма продължи с поредица от впечатляващи демонстрации, които показаха нагледно как науката оживява в модерната класна стая. Особен интерес предизвикаха демонстрациите в учебна лаборатория „Зелени технологии“, където гимназистите представиха бъдещето на земеделието чрез електронно управление и автоматизация. Учениците обясниха как чрез специализирани датчици и сензори се следи в реално време влажността на почвата, температурата и осветеността в „Умна оранжерия“. По време на урока бе показано как технологията позволява автоматизирано напояване и прецизен контрол върху растежа на растенията, подготвяйки младите таланти за работа с екологични иновации и устойчиво развитие.

    Паралелно с това в сектор „Математика и информатика“ бе представен потенциалът на закупените VR очила за създаване на виртуална и смесена реалност. Тези устройства вече активно се внедряват в образователния процес, позволявайки на учениците да се потапят в триизмерни математически модели и виртуални експерименти. Програмата включваше и мултидисциплинарен открит урок на тема „Математика без граници“, който обедини природните науки с високите технологии.

    Атмосферата на празника бе допълнително обогатена от изненадващо и емоционално музикално изпълнение на Теодора Калайджиева. Тя внесе неповторимо настроение с песен, която съчетава математически контекст с дълбоки фолклорни мотиви, доказвайки, че изкуството и точните науки могат да съществуват в пълна хармония.

    Със своята нова модерна база и амбициозен екип, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ не само почете паметта на своя патрон, но и заяви позицията си на водещ иновативен център в регионалното образование.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

