Криско и Цанов с урок по човечност и надежда пред ученици от ФСГ в Хасково

    Младежкият център в Хасково стана домакин на една необикновена и дълбоко емоционална среща, която събра учениците от Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ с журналиста Станислав Цанов и изпълнителя Криско. Макар поводът да беше благотворителен в подкрепа на фондация „Слънчеви деца“, събитието премина под знака на сериозна равносметка. Точно една година след трагедията, която разтърси града и училищната общност – убийството на 18-годишната Магдалена Русева, за което бе задържан 17-годишният Иван – темата за агресията и избора между доброто и злото застана в центъра на дискусията.

    Станислав Цанов се обърна към препълнената зала с болезнено откровение за събитията отпреди година, припомняйки, че в това престъпление и жертвата, и извършителят са били част от голямото семейство на „Буров“. Той говори директно за „лошите неща“, които могат да се случат, когато обществото и младите хора загубят моралния си компас. Журналистът призова учениците да не забравят уроците от миналото и да използват паметта за случилото се като стимул да бъдат по-добри, по-съпричастни и по-отговорни към хората около себе си, за да не се повтарят подобни черни страници в историята на града.

    В противовес на насилието и тежките спомени, Криско представи мисията на своята фондация „Слънчеви деца“, посветена на подкрепата за деца със специални потребности. Той сподели, че пътят към промяната минава през емпатията и активната грижа за другия, като призова младежите да насочат своята енергия към градивни каузи. Изпълнителят подчерта, че популярността е отговорност и че истинската сила се крие в способността да помагаш и да създаваш общност, основана на солидарност, а не на конфронтация.

    Източник: Haskovo.NET

    KRISKO - Благодаря ти

    Спипаха пътник в автобус с над 1 000 000 турски лири в багажа
    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

