Новата платформа GO+ на Yettel идва сдопълнителни услуги към всеки мобилен план

GO+ включва абонамент за услуги извън традиционната мобилна свързаност – облачно пространство, стрийминг платформи, защита на лични данни и помощ при домашни аварии

В зависимост от избрания мобилен план, клиентите могат да получат услуги на стойност до 700 евро за срока на договора

София, 21.04.2026 г.В отговор на нарастващите очаквания на съвременния потребител, който вече търси нещо повече от неограничени минути и мегабайти,Yettel представя платформатаGO+ с включени допълнителни услуги към всеки мобилен план.Новата платформа обединява разнообразни услуги, които дават много повече от традиционната свързаност– от достъп до популярни стрийминг услуги до защита на личните данни и пространство за съхранение на снимки и файлове.С GO+ абонаментът затяхвече ще бъде включен към мобилния план за определен период от време, като по този начин клиентите получават до 700 евро* в услуги за срока на договора.

В зависимост от избрания мобилен план, клиентите имат възможност да активират различни GO+ комбинации от услуги.Основната разлика между тях е в броя на услугите, които могат да се изберат, и в броя месеци, за които абонаментът ще се ползва без месечна такса.Така всеки потребител може да се възползва от допълнителни предимства, съобразени с личните му предпочитания и начин на живот.

Към всеки мобилен план е включена възможност за ползване на облачната услуга Yettel Cloud за съхранение на снимки и файлове с промо период от 1до 9 месеца.Потребителите имат и достъп до съдържание от популярни развлекателни платформи като HBO Max, Storytel, SkyShowtime и Voyo, като промо периодът за тях е между 3 и 24 месеца според избрания абонамент. Част от добавената стойност, която носи GO+ са и решенията за дигитална сигурност „Защита на профила“ и „Онлайн защита“, които се предоставят съответно за 3 и за 2 месеца без допълнително заплащане към всеки мобилен план.

GO+ добавя и още практични ползи извън минутите и мегабайтите в мобилния план. Всички клиенти могат да спечелят отстъпки за спортни стоки и храни, безплатен достъп до спортните зали на Pulse, възможност за активиране на роуминг пакети с допълнителни мегабайти мобилен интернет, както и опция за сключване на застраховка при пътуване в чужбина.

За част от плановете GO+включва още 6 месеца MultiSIM и достъп до услугата за справяне с домашни аварии „Смарт майстор“ за период от 1 до 3 месеца без такса.

Активните GO+ услуги са видими заедно с детайлите за мобилния план и текущото потребление в секция „Моят план“ на мобилното приложение Yettel, откъдето клиентите на телекома могат лесно и бързо да ги управляват.За да бъдат видими, е необходима актуализация на приложението до последната му версия.

*Сумата е изчислена на база сбора от стандартните цени на всички включени в абонаментен план Total Unlimited MAX услуги, които са с преференциални условия като част от платформата GО+.