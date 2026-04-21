Изборите принудиха баскетболистите на „Хасково“ да се подготвят на стадиона и във физкултурни салони

В края на тази седмица баскетболистите на „Хасково“ ще изиграят реванша от полуфиналния плейоф в „А“ група срещу отбора на „Политехника“. Срещата е на 26 април от 18:00 часа в Дупница. Хасковлии са с единия крак на финал, след като спечелиха първия сблъсък с „Политехника“. В зала „Дружба“ тимът на Янко Желев постигна успех с 87:74 точки. Сега задачата е да се запише втора победа, за да не се стига до трети мач. От щаба на „Хасково“ коментираха, че всички състезатели са на линия.

„Надявам се, че ще мога да използвам всичките си състезатели. Всеки от тях е възстановен, момчетата са здрави и тренират нормално. На този етап всички са потвърдили, че ще могат да вземат участие“, заяви старши треньорът на БК „Хасково“ Янко Желев.

Той допълни, че пропусналия няколко мача заради травма Драгомир Енчев, също води подготовка.

Основният проблем пред Желев и състезателите му преди реванша с „Политехника“ бе невъзможността да се води подготовка в зала "Дружба". Мястото бе използвано от Районната избирателна комисия за провеждането на парламентарните избори и това принуди баскетболистите да се подготвят на други места. Цяла седмица състезателите трябваше да тренират на стадион „Младост“. Занятия имаше и във физкултурните салони на хасковски училища. Въпреки това Янко Желев е доволен от подготовката и се надява реваншът да завърши в полза на водения от него тим. След това вече ще се следи и за бъдещия съперник при евентуален финал. В другия полуфинал дубълът на „Левски“ изненадващо поведе на „Видабаскет“ след успех в първия мач с 91:88 точки.