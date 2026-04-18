Електроавтобус помете три паркирани коли, няма пострадали

Електроавтобус на градския транспорт в Хасково помете три паркирани коли на ул. „Панорама“, видя екип на Haskovo.net. Инцидентът е станал около 7 часа сутринта.

По неизвестни засега причини, възрастният водач на електробуса по линия номер 3 е ударил последователно трите паркирани автомобила. От удара колите се преобръщат и застават една върху друга.

За щастие при катастрофата няма пострадали хора. Пробата за алкохол на водача на елкетробуса е отрицателна. Направен е и наркотест, очакват се резултатите от него.