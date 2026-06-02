Хасково сведе глава пред подвига на Ботев и героите, загинали за свободата на България

С тържествена церемония Хасково отбеляза 150 години от гибелта на Христо Ботев. Точно в 12:00 часа градът замря пад звука на сирените в знак на признателност пред героичното дело на поета-революционер и безсмъртния подвиг на всички знайни и незнайни българи, отдали живота си за свободата и независимостта на България.

Веднага след това венци и цветя на почит пред паметника на Христо Ботев поднесоха кметът на Община Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково Тодор Иванов, командирът на Военно формирование Хасково майор Георги Пасков, представители на местната и държавна власт, духовници, народни представители, общински съветници, членове на политически партии и патриотични организации, десетки ученици, преподаватели, граждани.

Слово за ненадминатото дело на Христо Ботев и за отговорността да бъдеш свободен произнесе директорът на РИМ Хасково д-р Веселина Узунова.

„Нашите робски окови днес са неграмотността, жестокостта, фалша и несправедливостта. Това са вериги, които ние сме допуснали в живота си. И се сещаме за тях само на 2 юни. Когато сирените завият, за да ни напомнят за героите, дали живота си за да я има днес България“, каза в словото си д-р Узунова и призова да не забравяме, че свободата, която имаме днес не е даденост, а висша ценност, извоювана с кръв и саможертва.

Шестокласничката Симона Тоскова от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ рецитира безсмъртните стихове на Ботев „Жив е той, жив е!“. Хасково сведе глава пред подвига на Ботев и героите под звуците на химна на Република България, изпалнен от духовия оркестър.