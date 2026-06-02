Иззеха над 4 кг марихуана, четирима са задържани за наркотици в региона

Четирима души са били задържани през последното денонощие при полицейски акции срещу наркоразпространението в област Хасково, съобщиха от полицията.

Най-голямото количество наркотично вещество е открито в Харманли. В ареста е бил задържан 58-годишен мъж, след като при претърсване на негова стопанска постройка в района на комплекс „Извора на Белоногата“ криминалисти са намерили две торби със зелени съцветия с характерен мирис на марихуана. Иззетата дрога е с общо тегло 2,7 килограма. В хода на операцията служителите са проверили и паркиран наблизо лек автомобил „Шевролет“, собственост на 35-годишен харманлиец. В колата са открити още две торби с марихуана с тегло 1,3 килограма, електронна везна и множество полиетиленови пликчета с клипс. По случая е образувано досъдебно производство, а 58-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По същото време криминалисти от Областната дирекция на МВР в Хасково са извършили проверка в Димитровград на лек автомобил „Опел“. До автомобила е установена 25-годишна жена от Първомай, която държала плик с клипс, съдържащ около 20 грама чай за пушене. Тя също е била задържана.

Третият случай е регистриран в Свиленград. При проверка на лек автомобил „Опел“, управляван от 50-годишен местен жител, полицаите са открили плик с 0,90 грама бяло кристално вещество. При полеви наркотест веществото е реагирало на метамфетамин. Водачът е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, за което му е съставен акт по Закона за движение по пътищата. По случая е образувано бързо производство. Разследванията по трите случая продължават.