От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Иззеха над 4 кг марихуана, четирима са задържани за наркотици в региона

Четирима души са били задържани през последното денонощие при полицейски акции срещу наркоразпространението в област Хасково, съобщиха от полицията. 

Най-голямото количество наркотично вещество е открито в Харманли. В ареста е бил задържан 58-годишен мъж, след като при претърсване на негова стопанска постройка в района на комплекс „Извора на Белоногата“ криминалисти са намерили две торби със зелени съцветия с характерен мирис на марихуана. Иззетата дрога е с общо тегло 2,7 килограма. В хода на операцията служителите са проверили и паркиран наблизо лек автомобил „Шевролет“, собственост на 35-годишен харманлиец. В колата са открити още две торби с марихуана с тегло 1,3 килограма, електронна везна и множество полиетиленови пликчета с клипс. По случая е образувано досъдебно производство, а 58-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. 

По същото време криминалисти от Областната дирекция на МВР в Хасково са извършили проверка в Димитровград на лек автомобил „Опел“. До автомобила е установена 25-годишна жена от Първомай, която държала плик с клипс, съдържащ около 20 грама чай за пушене. Тя също е била задържана. 

Третият случай е регистриран в Свиленград. При проверка на лек автомобил „Опел“, управляван от 50-годишен местен жител, полицаите са открили плик с 0,90 грама бяло кристално вещество. При полеви наркотест веществото е реагирало на метамфетамин. Водачът е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, за което му е съставен акт по Закона за движение по пътищата. По случая е образувано бързо производство. Разследванията по трите случая продължават.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Около 300 хиляди души в България експериментират със синтетична дрога
Около 300 хиляди души в България експериментират със синтетична дрога
Кучета-полицаи разкриват пласьорите на дрога в Смолян
Кучета-полицаи разкриват пласьорите на дрога в Смолян

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Бъдещ банкер от ФСГ – Хасково получи престижно отличие в национален конкурс по химия
Бъдещ банкер от ФСГ – Хасково получи престижно отличие в национален конкурс по химия
преди 32 минути
Спорт и добро сърце обединяват хасковлии в „Кенана“ за лечението на Мирослав
Спорт и добро сърце обединяват хасковлии в „Кенана“ за лечението на Мирослав
преди 1 час
Спипаха над 96 000 евро, скрити в две коли на път за Турция
Спипаха над 96 000 евро, скрити в две коли на път за Турция
преди 1 час
15-годишен пострада в катастрофа, арестуваха пиян зад волана
15-годишен пострада в катастрофа, арестуваха пиян зад волана
преди 2 часа
Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
преди 3 часа
Жълт код за дъжд в Хасковско във вторник
Жълт код за дъжд в Хасковско във вторник
преди 5 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Rihanna - Friend Of Mine

Случаен виц

Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия
Спорт и добро сърце обединяват хасковлии в „Кенана“ за лечението на Мирослав

Едно добро общество е това, което реализира тавана на възможностите на своите граждани. - Теодосий Теодосиев

Последни обяви

Случайна рецепта

Миди на тиган с масло от аншоа
Миди на тиган с масло от аншоа

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.