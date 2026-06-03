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Организират Рибарска среща край язовир „Прогрес“, с. Горски извор

На 6 юни 2026 година Народно читалище „Марица – 2008“ в село Райново, съвместно с Община Димитровград, организира традиционната Рибарска среща „Райново 2026“.

След успешните издания през последните две години, когато десетки любители на риболова премериха сили в улова на шаран на язовир „Прогрес“ край село Горски извор, организаторите отново предоставят възможност на участниците да се включат в състезание по спортен риболов.

Надпреварата ще се проведе на язовир „Прогрес“ с начален час 7:00 сутринта и ще продължи до 17:00 часа. Участниците ще се състезават в отбори по двама души.

След консултации с риболовците тази година организаторите са решили състезанието да се проведе единствено по метода „фидер“. Всеки състезател ще има право да използва до две въдици, оборудвани с по една кука.

Интерес към проявата проявяват не само местни риболовци, но и представители на академичните среди. Със свои отбори в съревнованието ще се включат членове на новосформирания клуб по спортен риболов към катедра „Рибарство и аквакултури“ на Аграрния факултет към Тракийския университет. Те ще бъдат водени от ръководителя на катедрата доц. Георги Желязков.

Представителството от Стара Загора ще бъде допълнено и от млади природолюбители от екипа на д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни.

Организаторите очакват поредно силно издание на Рибарска среща „Райново“, която през годините се утвърди като събитие, съчетаващо спортния дух, любовта към природата и приятелството между участниците.

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