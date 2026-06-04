Евакуираха десетки училища и градини в Хасковско заради фалшиви сигнали за бомби

Бомбени заплахи в цялата област са предизвикали истински кошмар в сряда. Почти всички училища и детски градини в Хасковско са получили сигнали за поставени взривни устройства.

Сигнали за бомби в десетки училища и градини са станали повод за множество полицейски проверки в Хасковска област вчера, потвърдиха днес от МВР. След подаването на сигналите директорите на учебните заведение незабавно са уведомили полицейските органи.

Всички сгради са били евакуирани и щателно обследвани. Взривни устройства не са открити, учебният процес е възстановен. Сигнали за бомби в училища и детски градини вчера е имало в цялата страна. Взривни устройства не са открити.