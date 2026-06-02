От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

20 °C

Обвиняемият за стрелбата Шахин Халил излиза от ареста срещу 15 000 евро гаранция

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Окръжният съд в Хасково измени мярката за неотклонение на Шахин Халил от „задържане под стража“ в парична гаранция в размер на 15 000 евро. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че на 29 април 2026 г. в землището на Хасково е прострелял в крака Ерджан Раиф, причинявайки му средна телесна повреда с пистолет.

    Въпреки че съдът потвърди наличието на обосновано предположение за извършване на престъплението, магистратите прецениха, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго правонарушение. Шахин Халил е с трайна уседналост в страната, развива търговска дейност в Хасково, има добри характеристични данни и се грижи за болните си родители.

    При решението си съдът отчете и поведението на пострадалия Ерджан Раиф. Според магистратите Раиф е инициирал сблъсъка с изключителна арогантност, като целенасочено е затруднил движението по главна пътна артерия в светлата част на денонощието, за да търси саморазправа, а заканите му не са спрели дори след намесата на полицията.

    Обвиняемият ще бъде освободен веднага след внасянето на определената сума. Определението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

    Видеа по темата

    Смолянчанин стреля напосоки с въздушна пушка, рани случаен минувач
    Смолянчанин стреля напосоки с въздушна пушка, рани случаен минувач

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Жители на квартал „Република“ настояват за трайно решение след поредното наводнение на дерето
    Жители на квартал „Република“ настояват за трайно решение след поредното наводнение на дерето
    преди 9 часа
    Приеха 372 деца в детските градини в Хасково, 214 в яслените групи
    Приеха 372 деца в детските градини в Хасково, 214 в яслените групи
    преди 9 часа
    Порой и градушка сковаха Хасково
    Порой и градушка сковаха Хасково
    преди 10 часа
    Променят движението и ограничават скоростта в участък от АМ „Марица“
    Променят движението и ограничават скоростта в участък от АМ „Марица“
    преди 10 часа
    Хасково сведе глава пред подвига на Ботев и героите, загинали за свободата на България
    Хасково сведе глава пред подвига на Ботев и героите, загинали за свободата на България
    преди 10 часа
    Бъдещ банкер от ФСГ – Хасково получи престижно отличие в национален конкурс по химия
    Бъдещ банкер от ФСГ – Хасково получи престижно отличие в национален конкурс по химия
    преди 12 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Scatman John, Lou Bega – Scatman & Hatman

    Случаен виц

    Приеха 372 деца в детските градини в Хасково, 214 в яслените групи

    В условията на тирания, по-лесно е да действаш, отколкото да мислиш -Хана Аренд

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Челядинки с масло
    Челядинки с масло

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.