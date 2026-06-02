Обвиняемият за стрелбата Шахин Халил излиза от ареста срещу 15 000 евро гаранция

Окръжният съд в Хасково измени мярката за неотклонение на Шахин Халил от „задържане под стража“ в парична гаранция в размер на 15 000 евро. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че на 29 април 2026 г. в землището на Хасково е прострелял в крака Ерджан Раиф, причинявайки му средна телесна повреда с пистолет.

Въпреки че съдът потвърди наличието на обосновано предположение за извършване на престъплението, магистратите прецениха, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго правонарушение. Шахин Халил е с трайна уседналост в страната, развива търговска дейност в Хасково, има добри характеристични данни и се грижи за болните си родители.

При решението си съдът отчете и поведението на пострадалия Ерджан Раиф. Според магистратите Раиф е инициирал сблъсъка с изключителна арогантност, като целенасочено е затруднил движението по главна пътна артерия в светлата част на денонощието, за да търси саморазправа, а заканите му не са спрели дори след намесата на полицията.

Обвиняемият ще бъде освободен веднага след внасянето на определената сума. Определението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.