Защитата на Шахин: Стрелял е при самоотбрана, строи обекти за 5 млн. евро

Окръжният съд в Хасково потвърди най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 42-годишния Шахин Халил, обвинен в нанасяне на средна телесна повреда чрез използване на огнестрелно оръжие.

Инцидентът възникна на 29 април в землището на Хасково, когато при сблъсък бе прострелян в крака 21-годишният Ерджан Раиф. Според държавното обвинение деянието е извършено по начин, опасен за живота на мнозина, тъй като са произведени общо три изстрела. По време на днешното заседание адвокатите на обвиняемия – Тома Найденов и Веско Георгиев категорично заявиха, че клиентът им е действал в условията на неизбежна отбрана, като първите два изстрела са били предупредителни и произведени в отговор на проявена агресия от страна на пострадалия. Юристите заявиха, че младият мъж с автомобила си е пресякъл пътя на Шахин. Твърдят, че Ерджан е слязъл от колата си и е тръгнал към обвиняемия, държейки в ръка уред, който от едната страна имал острие.

В опит да издействат по-лека мярка като „домашен арест“ или „парична гаранция“, защитниците изтъкнаха сериозни лични и професионални мотиви. Те посочиха, че Халил е единствен болногледач на своите родители, като майка му е прекарала инсулт, а баща му е с увредено зрение. Освен това мъжът е в процес на възстановяване на опожарения семеен дом в село Паничково. Има две деца, които пребивават заедно с бившата му съпруга в Германия. В продължение на 20 години той живеел там, но от 5 години се прибрал в България. Периодично ходел до Германия.

Пред съда обвиняемият изрази съжаление за случилото се, а защитата подчерта, че той е отговорен работодател и предприемач. Адвокат Веско Георгиев поясни, че Шахин Халил ръководи строителна фирма с над 40 служители и изпълнява мащабни обекти в Хасково и София на обща стойност около 5 млн. евро. Юристите бяха категорични, че няма опасност той да се укрие, тъй като носи огромна финансова отговорност към клиенти, закупили жилища „на зелено“, и незавършването на проектите би довело до тежки последици за бизнеса му.

Въпреки представените доводи и искането за промяна на мярката, наложена първоначално от Районния съд, прокурор Зорница Проданова настоя обвиняемият да остане в ареста. Тричленният съдебен състав, председателстван от съдия Милена Петева-Георгиева, прие аргументите на прокуратурата и остави Шахин Халил зад решетките. Магистратите прецениха, че към момента обществената опасност на деянието натежава над личните обстоятелства на обвиняемия. Решението на Окръжен съд – Хасково е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване или протест.

От представената справка за съдимост на задържания е видно наличието на едно осъждане в България, за което той е реабилитиран и 8 на брой осъждания в Германия, последното от които е с влязла в сила присъда, с която на Шахин е наложено условно наказание от 10 месеца с изпитателен срок от 3 години, който срок е изтекъл, но обвиняемият не е реабилитиран.