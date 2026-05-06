Хандбалистките на „Хасково“ са зонални първенци при момичетата

Хандбалният отбор на „Хасково“ стана зонален първенец на зона „Тракия“ при момичетата до 12 години. Възпитаничките на треньора Антония Димитрова водеха в класирането през целия сезон и в крайна сметка се представиха подобаващо и в зоналния финал. „Хасково“ се наложи с 11:10 над „Труд“. Последва победа със 17:13 срещу „Панагюрище“. В последната си среща за деня хасковлийки спечелиха с 15:13 срещу домакина „Свиленград“.

В идеалния отбор на зона „Тракия“ попадна защитника на „Хасково“ Ина Тодорова.

Държавният финал е от 12 до 14 юни в Хасково.