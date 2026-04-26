Турнир по минихандбал се проведе в Хасково

15 отбора се включиха в зонален турнир по минихандбал за момчета и момичета до 10 години. Надпреварата се проведе в спортен комплекс „Спартак“.

Участваха тимове на 9 клуба. Част от клубовете имаха по няколко формации.

В турнира се включиха тимове на ХК „Асти 91“, ХК „Хасково“, ХК „Свиленград“, ХК „Топлика“, ХК „Панагюрище“, ХК „Труд“, ХК „Академик ПУ“, ХК „Рилски спортист“, ХК „Академия Аладжов“.

Публиката бурно аплодира изявите на младите състезатели. За всички хандбални таланти бяха предвидени награди.