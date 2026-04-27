Седем медала за състезателките на „Мега спорт“ на турнир в Чехия

Българският национален отбор по спортна аеробика участва на международен турнир в Чехия. Надпреварата бе в столицата Прага.

Сред родните представители имаше и състезатели на хасковския клуб „Мега спорт“. Възпитаничките на местната школа спечелиха 7 медала.

Първа при момичетата до 11 години се класира Анна Стефанова, а трета бе съотборничката ѝ Мария Костова. При тройките Анна Стефанова, Мария Костова и Мария Недева спечелиха златните медали. Среброто бе за Дария Христова, Мейра Йълдъз и Мариела Тодорова.

Злато хасковлийки завоюваха и при групите. Тимът бе в състав Дария Христова, Мейра Йълдъз, Катрин Манзурска, Виктория Ганева и Берфин Хюсеин.

Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Симай Мехмед и Мариела Тодорова се класираха на второ място.

Във възрастова група до 14 години в категория „Групи“ Галина Стоянова, Златимира Хаджикулова, Рая Ганчева, Весляй Яшар и Мирай Сюлейман са бронзови медалистки. С най-предно класиране в индивидуалната надпревара в тази възраст е Джемре Стефанова, която е осма в подреждането.