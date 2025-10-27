От х:

„Мега спорт“ с 18 медала от Държавното първенство и Национален турнир в Пловдив

    Състезателите на хасковския клуб по аеробика „Мега спорт“ записаха достойно представяне в двете състезания – Държавното отборно първенство за клас Б и Национален турнир за клас С, провели се през почивните дни в зала „Сила“ в Пловдив.

    Децата от хасковския клуб с президент и треньор Мартина Маринова се представиха изключително успешно, демонстрирайки високо ниво на подготовка, спортен дух и впечатляващи изпълнения. Равносметката е 18 медала, призови класирания и отличия в отборната надпревара.

    Ето и класирането:

    Държавно отборно първенство клас Б

    Възрастова група 12-14 години:

     – златен медал за Гергана Гогова, Виктория Костова, Ниса Зенгин, Нели Георгиева, Симай Юксел – категория голяма формация

     – бронзов медал за Рая Мария Никова, Мария Куртева, Никол Тянкова, Перса Гюмюшева, Ренета Джованова – категория голяма формация

     – пето място за Мария Куртева, Никол Тянкова, Ренета Джованова – категория малка формация

     – десето място за Гергана Гогова – категория индивидуално момичета

    Възрастова група 9-11 години:

     – златен медал за Християн Стефанов – категория индивидуално момчета

     – четиринадесето място за Георгия Колева – категория индивидуално момичета

     – сребърен медал за Анита Братанова, Виктория Маврова, Йоана Петкова – категория малка формация

     – сребърен медал за Анита Братанова, Виктория Маврова, Йоана Петкова, Георгия Колева, Кайла Хашим – категория голяма формация

     – пето място за Анелия Хаджиангелова, Габриела Атанасова, Ивайла Налбантова, Никол Чилингирова, Азра Байрамали – категория малка формация

     – девето място за Габриела Атанасова и Анелия Хаджиангелова – категория малка формация

     – десето място за Ния Чукарова и Борислава Юриева – категория малка формация

     – четиринадесето място за Анни Моллова и Никол Чилингирова – категория малка формация

    Възрастова група 7-8 години:

     – златен медал за Есила Рамадан – категория индивидуално момичета

     – сребърен медал за Перин Ремзи – категория индивидуално момичета

     – бронзов медал за Мишел Иванова – категория индивидуално момичета

     – златен медал за Елеонора Йорданова и Есила Рамадан – категория малка формация

     – сребърен медал за Деана Василева и Адриана Василева – категория малка формация

     – бронзов медал за Кристияна Георгиева, Ивайла Дикова, Йоана Стратиева – категория малка формация

     – златен медал за Кристияна Георгиева, Ивайла Дикова, Йоана Стратиева, Деана Василева, Перин Ремзи, Елеонора Йорданова – категория голяма формация

     – бронзов медал за Адриана Василева, Мишел Иванова, Азра Мюмюн, Зерин Рамадан, Санем Хашим – категория голяма формация

    Национален турнир клас С

    Възрастова група 5-6 години:

    категория индивидуално момичета:

     – златен медал за Бориса Недева

     – сребърен медал за Сема Сеид

     – четвърто място за Дерин Ремзи

     – шесто място за Диляна Проданова

     – седмо място за Елиф Неджат

    категория групи:

     – златни медали за Анабел Димитрова, Бориса Недева, Сема Сеид, Дерин Ремзи, Диляна Проданова, Елиф Неджат, Катерина Благоева, Ася Ангелова, Масал Йълдъз, Владислава Жекова

    Възрастова група 7-8 години:

    категория групи:

     – бронзов медал за Магдалена Маринова, Джейда Зекерие, Крисия Господинова

     – шесто място за Едже Мустафа, Калина Кирякова, Ъшъл Бехчед

    В отборното класиране при 7-8-годишните, клубът се класира на първо място и беше награден с купа за отличното си представяне в тази възрастова група.

    „Браво на децата и треньорите за упоритата работа и невероятните резултати! Продължавайте напред с още повече желание и успехи!“, каза Мартина Маринова.

    Източник: Haskovo.NET

