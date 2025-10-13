„Мега спорт“ с три сребърни медала и още престижни класирания в международен турнир в Пловдив

Състезателите на хасковския клуб по аеробика „Мега спорт“ отново доказаха, че са сред водещите имена в спортната аеробика, като се завърнаха с отличия от един от най-престижните международни турнири в дисциплината – „Plovdiv cup aerobics open 2025“. Събитието, което се проведе през изминалия уикенд в Пловдив, събра над 640 състезатели от 20 държави.

Три сребърни медала и достойно класиране в почти всички категории:

– сребърен медал за Неда Запрянова при 15-17-годишните

– сребърен медал за двойката Стефани Лечева и Атанас Благоев при 15-17-годишните

– сребърен медал за Джемре Стефанова при 9-11-годишните

– седмо място за тройката Мария Вълчева, Стефани Лечева и Неда Запрянова при 15-17-годишните

– седмо място за тройката Аделина Некезова, Никол Стоилова и Инджиляй Ариф при 12-14-годишните

– четвърто място за тройката Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз и Йоана Талева при 9-11-годишните от квалификациите

– седмо място за групата Мариела Тодорова, Мейра Йълдъз, Йоана Талева, Дария Христова и Джемре Стефанова при 9-11-годишните от квалификациите

– девето място за групата Магдалена Хаджиева, Анджелина Карева, Анастасия Начева, Златимира Хаджикулова и Михаела Стоилова при 12-14-годишните

– десето място за групата Галина Стоянова, Габриела Колева, Станислава Христозова, Аделина Некезова и Никол Стоилова при 12-14-годишните

Отлично представяне и за Стефани Лечева, Атанас Благоев, Мария Вълчева, Магдалена Хаджиева, Михаела Стоилова, Никол Стоилова и Аделина Некезова в индивидуалната надпревара, като те направиха грешка в изпълнението си и това не им позволи да участват във финалите.

Чудесно представяне и на индивидуалистките при 9-11-годишните – Мейра Йълдъз, Дария Христова и Йоана Талева, също така и на тройките при 12-14-годишните – Галина Стоянова, Габриела Колева, Станислава Христозова и Анджелина Карева, Анастасия Начева, Златимира Хаджикулова.

Следващата голяма цел пред „Мега Спорт“ е участието на Балканските игри, които ще се проведат следващата седмица в Молдова. С оглед на настоящата форма и духа на отбора, надеждите за нови отличия са напълно оправдани.

„Поздравяваме всички деца и треньори за отличната работа, упоритостта и отдадеността, които доведоха до този голям успех“, каза президентът на клуба Мартина Маринова.