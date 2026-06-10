Звезден старт в Хасково на фестивала „Джаз в цялата страна“

Хасково стана първата спирка от петото издание на пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“. Богатите музикални традиции на града ни провокираха организаторите от Jazz FM да изберат именно Хасково за начална сцена на турнето си за 2026 г. Големият концерт се проведе тази вечер на площад „Свобода“, като събитието се излъчваше директно и в ефира на радиото. С този концерт се даде и официален старт на честванията по повод два забележителни юбилея – 40 години Джаз клуб Хасково и 30-о издание на фестивала „Хасково джаз“. Автор на програмата и водещ на събитието беше Светослав Николов.

Личност във фокуса на вечерта беше емблематичният Димитър Русев-Мутата – почетен гражданин на Хасково и двигател на джаз живота в региона. Той представи авторска музика, а в негова чест и заедно с него свириха Мирослав Турийски (пиано), Христо Минчев (контрабас) и Кирил Илчев (барабани).

На сцената в родния си град се завърнаха и други талантливи, родово свързани с Хасково музиканти. Публиката аплодира младата джаз надежда Дария Боева, както и виртуозния кавалджия Недялко Недялков (солист на БНР и носител на „Грами“), който свири в тандем с китариста Петър Миланов. Звездният финал беше запазен за Теди Кацарова и група BNBand, които вдигнаха градуса с динамични джаз и фънк изпълнения и превърнаха вечерта в незабравим празник за Хасково под открито небе.