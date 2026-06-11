Възстановява се водоподаването в кварталите „Дружба“ и „Дружба 1“ в Хасково, отстраняват аварии областта

Екипи на ВиК отстраниха поредна авария на водопровод в Хасково, съобщиха от водното дружество. Очаква се днес да се възстанови напълно водоподаването в кварталите „Дружба“ и „Дружба 1“.

Строително-ремонтни работи се извършват и на улица „Граничар“, поради което е нарушено водоподаването в квартал „Младежки хълм“.

В Димитровград се отстраняват аварии по водопроводите към квартал „Черноконево“ и местност „Габера – лозя“

Работи се и по водопроводите към и в селата Поповец, Светослав, Бял кладенец, Свирачи, Генералово, Капитан Андреево, Сусам, Бряст.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня.