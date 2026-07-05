Хасковски квартали са без вода заради авария в главен водопровод

Екипи на ВиК отстраняват авария на главен водопровод в Хасково. Това съобщават от водоразпределителното дружество. Повредата е до водоем ,,Радарите,,. До приключване на строително-ремонтните работи с нарушено водоподоване ще са абонатите в кварталите ,,Овчарски,, Република" и части от ,,Тракийски,, и ,,Дружба,,. Екипи на ВиК отстраняват и авария по вътрешната водопроводна мрежа на село Сусам, където е прекъснато водоподаването към част от абонатите. Работи се и по водопровода в село Татарево. Очаква се строително-ремонтните работи да приключат до следобедните часове и водоподаването да бъде възстановено.