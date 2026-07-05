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Хасковски квартали са без вода заради авария в главен водопровод

Екипи на ВиК отстраняват авария на главен водопровод в Хасково. Това съобщават от водоразпределителното дружество. Повредата е до водоем ,,Радарите,,. До приключване на строително-ремонтните работи с нарушено водоподоване ще са абонатите в кварталите ,,Овчарски,, Република" и части от ,,Тракийски,, и ,,Дружба,,. Екипи на ВиК отстраняват и авария по вътрешната водопроводна мрежа на село Сусам, където е прекъснато водоподаването към част от абонатите. Работи се и по водопровода в село Татарево. Очаква се строително-ремонтните работи да приключат до следобедните часове и водоподаването да бъде възстановено.
Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (2)

  • 1
    Ас
    Асан
    18 0
    12:35, 5 юли 2026
    Срам и позор при 36градуса горещини системно да няма вода .Г-н Управител вземете мерки,....
    Отговор
    • Ба
      бай Танас общественик
      18 -1
      12:53, 5 юли 2026
      Какви мерки да вземе , да си развали рахата на морето вода там има . Половината служители на ВиК са некадърници а останалите са алкохолици и мързели и съвсем нормално е за тях да има аварии и прекъсвания.
      Кмета си трае по въпроса , идват кметски избори а цялото водно дружество ще гласува за Станчо.
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