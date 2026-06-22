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Прекъсване на водоподаването в населени места в Хасковско заради аварии, ремонти и нов електропровод

Поради прехвърляне на връзки към нов водопровод днес с нарушено водоподаване ще са части от квартал „Тракийски“ в Хасково, съобщиха от ВиК.

Строително-ремонтни работи се извършат по водопровода за град Меричлери.

Подмяна на част от водопровод е причина за временно прекъсване на водоподаването в село Горно Брястово днес. Поради монтаж на противопожарен хидрант за кратко ще бъде нарушено водоподаването в село Стойково. Заради подмяна на кран е нарушено водоподаването в село Троян. Работи се по смяна на аварирала помпа за селата Ръженово и Тополово.

Строително-ремонти работи се извършват по водопроводите към и в селата Константиново, Александрово, Светослав, Бял Кладенец, Сусам, Свирково, Добрич, където е възможно частично прекъсване на водоподаването.

Очаква се ремонтните работи да приключат до края на деня и водоповадаването да бъде възстановено.

Поради изграждане на нов електропровод на EVN са възможни смущения във водоподаването за Димитровград на 23, 24 и 26 юни 2026 година.

Според информация от EVN се налага обезопасяване за изграждане на нов водопровод, което ще прекъсне ел.захранването на Пречиствателна станция за питейни води – Димитровград, на „Крумска тераса“ и Втори подем на Вододайна зона „Ябълково“.

Източник: Haskovo.NET

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