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Адреналин, прецизност и контрол - ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ организира състезание за майсторско управление на автомобил

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    Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково дава старт на записването за състезанието „Майсторско управление на автомобил“, което ще се проведе на 27 юни 2026 г. в двора и учебната база на училището.

    Събитието е насочено към млади хора с интерес към автомобилите, шофирането и техническите умения зад волана. Участниците ще имат възможност да демонстрират своите способности в различни практически дисциплини, изискващи прецизност, концентрация, бърза реакция и пълен контрол над автомобила.

    Организаторите подчертават, че това не е състезание за висока скорост, а инициатива, насочена към изграждане на култура за безопасно и отговорно управление на моторни превозни средства. Целта е младите водачи да покажат умения, дисциплина и увереност в реални ситуации.

    Интересът към проявата се очаква да бъде голям, а местата са ограничени.

    Записването вече е открито и ще продължи до запълване на всички места.

    Информация за участие

    📅Дата: 27 юни 2026 г.
    📍Място на провеждане: ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково
    📝Записване: при инж. Димитър Тонев
    📞Телефон за контакт: 0887 443 607

    Организаторите отправят покана към всички млади любители на автомобилите да приемат предизвикателството и да станат част от едно събитие, което съчетава знания, практически умения и спортен дух.

    „Майсторско управление на автомобил“ обещава да се превърне в традиционна инициатива, която ще популяризира безопасното шофиране и ще даде възможност на младите хора да покажат своите способности в контролирана и състезателна среда.

    Желаещите да участват е необходимо да се запишат предварително.

    Източник: Haskovo.NET

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