ВиК-Хасково: Очаква се тази вечер да бъде пусната вода по новата временна връзка

Управителят на ВиК Хасково инж. Ненко Дервенков проследи лично работата по изграждането на временна връзка за водоснабдяване на част от Хасково по моста на бул. „Освобождение“, съобщиха от водното дружество. На мястото бе и началник район Хасково инж. Иванко Милушев.

Служители на ВиК работят заедно с представители на външна фирма, подменяща водопровода по бул. „Илинден“ по порект на Община Хасково. Очаква се тази вечер да бъде пусната вода по временната връзка. Части от квартали на Хасково, които вчера останаха без вода днес вече са водоснабдени след пренасочване на вода от други зони. Тази връзка ще осигури по-надеждно водоснабдяване на централна градска част до изграждането на постоянната връзка. Възможно е замътване на водата в районите, където бе възстановено днес водоподаването.