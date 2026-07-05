Здравноосигурените лица имат право на безплатен лекар и на морето

По закон всеки български турист може да получи безплатна медицинска помощ, при който и да е общопрактикуващ лекар, стига да е здравноосигурен. Това напомнят от Районната здравноосигурителна каса в Хасково в разгара на лятната ваканция. Медицинско обслужване без заплащане се полага и на хората, които почиват в чужбина. В здравната каса постъпват запитвания от пациенти, които са заплатили прегледи, въпреки че са здравноосигурени.

В случай, че здравен проблем прекъсне лятната ваканция, се налага туристите да потърсят здравна помощ. Оказва се обаче, че в българските курорти много от медицинските центрове не работят със Здравната каса. Така само един първичен преглед може да струва скъпо. Ето защо специалистите съветват в случай на нужда да търсите медици, които имат сключен договор с Касата.

„Всяко здравноосигурено лице по време на пребиваването си в друго населено място на страната има право на медицинска помощ. Може да се посети личен лекар, сключил договор с НЗОК в случаи на спешни остри състояния. Разбира се, хората могат да се обърнат и към Спешна помощ, но в случаи на остри състояния, като инфекция например, съвсем спокойно могат да се обърнат към джипи в конкретното населено място“, обясни директорът на РЗОК-Хасково Ирина Колева.

В този случай дори не е необходимо да бъде предоставяна синята здравна книжка, но трябва да заплатите единствено потребителска такса.

Ако пътувате в чужбина, трябва да притежавате Европейска здравноосигурителна карта или временно удостоверение. „Те дават право на спешна и неотложна помощ при пребиваване в ЕС и присъединени държави. За целта пациентите може да се обръщат към лекари и лечебни заведения, които са сключили договор с местната институция“, допълни Колева.

В разгара на лятото все по-често в Районната здравноосигурителна каса в Хасково получават запитвания от пациенти за това какви са правата им по време на ваканция, както и сигнали за заплатена медицинска помощ от здравноосигурени лица.

„Пациентите обикновено стигат до нас постфактум и при разнищване на определената ситуация разбираме, че заплащането на допълните средства е резултат от непознаване на осигурителните им права. Важно е при ползване на медицинска помощ пациентът изначално да се осведоми дали лекаря, при който отива, има договор с осигурителната институция“, допълниха още от Касата.

Ако почивката или престоят в друго населено място продължи между един и пет месеца, гражданите имат право на временен избор на личен лекар. Процедурата може да се извърши напълно безплатно и онлайн чрез електронна услуга на Касата, като не е нужно да се уведомява досегашния медик.