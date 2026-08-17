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Постоянен арест за шофьор, опитал да пренесе над 43 кг кокаин за милиони през границата

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    Сирийският гражданин Хусин Арлхал остава за постоянно в ареста по решение на съдия Милена Дечева от Окръжен съд – Хасково. Спрямо него е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по обвинение за опит за контрабанда на голямо количество наркотици.

    На 8 май 2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ обвиняемият е опитал да пренесе от България в Турция 43,160 кг кокаин за 2 563 344 евро, укрит в товарен автомобил „Волво“ с полуремарке. Опитът е разкрит от граничните власти.

    Въпреки че мъжът, който е постоянно пребиваващ в Швеция, отрича вината си, съдът прецени, че събраните доказателства и свидетелски показания са напълно достатъчни, за да се направи обосновано предположение за неговата съпричастност. Магистратът посочва, че е налице реална опасност чужденецът да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като той няма адрес в страната и доскоро е бил обявен за национално издирване.

    За извършеното тежко престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години и глоба между 200 000 и 300 000 лева.

    Определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив на 25 август 2026 г. от 10:00 часа.

    Източник: Haskovo.NET

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