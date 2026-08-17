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Съдът отказа да освободи мъжа, задържан с оръжия и наркотици за близо половин милион евро

47-годишният турски гражданин Берк Шенер остава за постоянно в ареста, след като Окръжен съд – Хасково отказа да промени мярката му за неотклонение в по-лека. Мъжът е със статут на постоянно пребиваващ у нас, но е обвинен за държане с цел разпространение на наркотици в особено големи размери и за незаконно притежание на оръжие и боеприпаси.

Разследването срещу него започва, след като на 4 май 2026 г. при акция в мазе към апартамент в Свиленград криминалисти откриват над 10,6 кг марихуана, 238 грама кокаин и над 22,1 кг синтетична дрога. Общата стойност на иззетите опиати възлиза на 474 294 евро. В същото помещение са намерени и два пистолета – „Glock“ и „Springfield“, оборудвани с пълнители и общо 59 бойни патрона, държани без съответното разрешително.

Магистратите приеха, че събраните до момента доказателства категорично потвърждават връзката на обвиняемия с намерените арсенал и наркотици. Съдът отчете, че липсват нови обстоятелства за пускането му на свобода, а опасността да се укрие е висока, тъй като той не е гражданин на страна от Европейския съюз, няма легални доходи и не живее със съпругата си.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 25 август 2026 г. от 10:00 часа.

Източник: Haskovo.NET

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