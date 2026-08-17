Съдия Йонко Георгиев се оттегли от ХОС след 37 години юридически стаж

Съдия Йонко Георгиев Георгиев напусна днес длъжността си в Окръжен съд – Хасково, след като навърши 65-годишна възраст. Това стана на тържествена церемония в Съдебната палата в Хасково, на която той подписа Акт за напускане на длъжността „съдия“.

На церемонията присъстваха съдиите и съдебните служители от Окръжен съд – Хасково, както и административният ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив Миглена Тянкова.

Съдия Георгиев е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 7 юли 2026 г. той е освободен от длъжност, считано от 17 август, поради навършване на 65 години.

Същото решение предвижда и неговото поощряване с отличие „личен почетен знак – първа степен – златен“ и награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Почетния знак на съдия Георгиев връчи председателят на Окръжен съд – Хасково Милена Петева-Георгиева.

Йонко Георгиев е завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той има 37 години и 6 месеца юридически стаж.

Професионалният му път започва през 1988 г. като стажант в Окръжен съд – Хасково, след което става младши съдия. Работил е като съдия в Районен съд – Димитровград и като юрисконсулт в „Неохим“ АД.

От октомври 2004 г. Йонко Георгиев е съдия в Окръжен съд – Хасково, където продължава работата си до днешното си освобождаване от длъжност.

След церемонията колегите му от Окръжния съд го изпратиха с пожелания за здраве и спокойствие и му пожелаха успех в новия етап от живота му.