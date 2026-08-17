Спипаха 18-годишен моторист без книжка и водач с 1,53 промила

Двама нарушители на пътя са заловени в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Неправоспособен водач е заловен на 14 август в хасковското село Тракиец. В 0:35 часа в посока село Текето териториалните полицаи са проверили мотопед без регистрационна табела, нерегистриран по надлежния ред. Возилото е било управлявано от 18-годишен младеж от сливенското село Градец, който нямал шофьорска книжка.

Водач, седнал зад волана след употреба на алкохол, е бил задържан рано тази сутрин в Тополовград. В 00:20 часа на улица „Искър“ в града автопатрул е проверил „Опел“, управляван от 59-годишен жител на Гълъбово. Тестът с дрегер е отчел 1,53 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е задържането му за срок до 24 часа по образуваното бързо производство.