Разкриха и арестуваха крадец на златен синджир

Познайник на полицията е задържан за кражба на златно бижу в Димитровград, съобщиха от МВР.

В събота около 13:20 часа в управлението е подаден сигнал от 59-годишна жена, която съобщила, че докато се движела по улица „Братя Миладинови“, мъж, който вървял след нея, ѝ дръпнал златния синджир от врата и побягнал. В хода на издирването служителите са заловили 43-годишен мъж от Димитровград. В него е открит 4-грамовият златен синджир.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор по образуваното досъдебно производство.