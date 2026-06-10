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Арестуваха мъж с три килограма дрога

Двама мъже са били задържани през денонощието за държане на наркотик в Хасковска област, съобщиха от полицията. В единия от случаите е заловен мъж в Димитровград с 3 кг опиати. Мъжът е на 46 години. Той управлявал „Алфа Ромео“ по улиците на Димитровград.

В колата му са открити 2 кг суха зелена листна маса и килограм бяло кристално вещество. Полеви наркотест е показал, че това са марихуана и метамфетамин. Димитровградчанинът е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

В ареста в Хасково е бил 18-годишен младеж от село Георги Добрево. При проверка в Хасково в дрехите му били открити сгъвка с грам бяло кристално вещество – чай за пушене.

Източник: Haskovo.NET

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