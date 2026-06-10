Частично безводие в Хасково и Димитровград заради авария и ремонти

Екипи на ВиК отстраняват авария по напорен водопровод към Димитровград, съобщиха от водното дружество. Това е причината за частично нарушение на водоподаването в търговски обекти в началото на града.

Строително-ремонтни работи се извършват и в Хасково на кръстовището между улиците „Дунав“ и „Св. св. Кирил и Методий“. Това е причината за нарушено водоподаване в части от кварталите „Дружба“, „Любен Каравелов“, „Каменни“, в района между улиците „Георги Кирков“, „Стара планина“ и булевард „България“.

Работи се и по водопроводите към и в селата Долно Войводино, Сусам, Длъгнево, Константиново, Капитан Андреево и Генералово.

Към 11:30 часа е възникнала авария на водопровод в Хасково, поради която с нарушено водоподаване е квартал „Дружба“ в района между булевард „Съединение“, улица „Ген.Колев“, „Одрин“, „Дунав“, „Г.С.Раковски“. Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня.