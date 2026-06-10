Заради изборите в Орешник: Полицията ще издава удостоверения за самоличнст в неделя

Сектор „Български документи за самоличност“ към Районно управление – Тополовград ще работи извънредно на 14 юни 2026 г. (неделя) във връзка с провеждането на частичните избори за кмет на село Орешник, съобщиха от МВР.

В изборния ден служителите на сектора ще бъдат на разположение на гражданите от 09:00 до 19:00 часа. Целта е да се осигури възможност на всички избиратели да упражнят правото си на глас, дори когато не разполагат с валиден документ за самоличност.

Удостоверения за гласуване ще се издават на граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи за самоличност – лична карта или зелен паспорт – поради изгубване, кражба, повреждане или изтекъл срок на валидност.

За издаването на удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в сектор „БДС“ при РУ Тополовград. Това може да стане в периода от 8 до 12 юни 2026 г. от 08:30 до 17:30 часа, както и на 14 юни 2026 г. от 09:00 до 18:30 часа.

От полицията уточняват, че удостоверение за гласуване се издава само след приемане на заявление за издаване на нова лична карта. Документът е валиден до приключване на изборния ден и служи единствено пред секционната избирателна комисия за удостоверяване правото на глас.

МВР призовава гражданите, които установят проблем с документите си за самоличност, да не отлагат подаването на необходимите заявления и да се възползват от предоставената възможност за съдействие преди и в деня на вота.