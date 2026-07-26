Открит урок по Пикълбол ще с е проведе на кортовете на Кенана

Открит урок по спорта Пикълбол ще се проведе на тенис комплекса в парк Кенана. Занятието ще бъде с водещия български състезател и сертифициран треньор Васил Язаджиев. Участието в урока ще бъде безплатно, информират от Тенис клуб „Хасково“.

„Искате да опитате спорта, който завладява света? Сега е вашият шанс! Заповядайте на безплатен открит урок по Pickleball, воден от най-добрия български състезател – Васил Язаджиев“, приканват от ТК „Хасково“.

Откритият урок ще бъде на 28 юли от 18:30 часа. В рамките на събитието ще бъдат изяснени правилата, участниците ще могат да направят първите си удари и да разберат защо Пикълбол е най-бързо развиващият се спорт в света, казват още организаторите.