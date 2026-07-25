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Опазване на египетския лешояд в Маджарово: обучение на бъдещи ветеринари

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    Опазване на египетския лешояд в Маджарово: обучение на бъдещи ветеринари

    Експерти от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“, Българското дружество за защита на птиците, „Природа Маджарово“ и „По-диви Родопи“ проведоха специално обучение за студенти от Студентски екологичен клуб „BARBATUS“ към Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора.

    Домакин на инициативата бе Природозащитният център „Източни Родопи“ край Маджарово и село Поточница, където организациите работят за опазването на редкия и застрашен египетски лешояд.

    По време на обучението бъдещите ветеринарни лекари научиха повече за биологията на вида, заплахите пред дивите птици и грижите за ранени животни – от първоначалния прием до лечението и възстановяването им.

    Студентите имаха възможност и да наблюдават лешоядите в естествената им среда и да се запознаят с дейностите по подпомагане на популациите на белоглавия, черния и египетския лешояд в района.

    Експертите припомнят, че египетският лешояд е важна част от екосистемата и естествен санитар в природата. Обучението на млади специалисти дава надежда за бъдещото опазване на редките видове в България.

    Източник: Haskovo.NET

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