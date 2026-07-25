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Турнир по риболов се провежда в Конуш

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    Хасковското село Конуш е домакин на турнир по спортен риболов. Надпреварата се провежда на един от язовирите в землището на населеното място. Състезанието е за деца и младежи до 14 години. Включиха се 15 участника. 

    Най-младият участник е 11-годишната Елиф Рамадан от Хасково, която е в Конуш заедно с баща си Рамадан  Рамадан.  

    Язовирът е зарибен с шаран, амур, толстолоб, каленик и бяла риба. Всяка уловена риба след това ще бъде пускана обратно в язовира.

    Всички участници ще получат за подарък безплатни захранки. За призьорите са предвидени купи. Има осигурени и деуги награди. Победителят ще получи  въдица. За класиралия се на второ място има макара, а участникът, който завърши на трето място, ще получи кеп.

    Организатори са  кметството в Конуш и  специализираният магазин „Люспата“.

    Източник: Haskovo.NET

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