Турнир по риболов се провежда в Конуш

Хасковското село Конуш е домакин на турнир по спортен риболов. Надпреварата се провежда на един от язовирите в землището на населеното място. Състезанието е за деца и младежи до 14 години. Включиха се 15 участника.

Най-младият участник е 11-годишната Елиф Рамадан от Хасково, която е в Конуш заедно с баща си Рамадан Рамадан.

Язовирът е зарибен с шаран, амур, толстолоб, каленик и бяла риба. Всяка уловена риба след това ще бъде пускана обратно в язовира.

Всички участници ще получат за подарък безплатни захранки. За призьорите са предвидени купи. Има осигурени и деуги награди. Победителят ще получи въдица. За класиралия се на второ място има макара, а участникът, който завърши на трето място, ще получи кеп.

Организатори са кметството в Конуш и специализираният магазин „Люспата“.