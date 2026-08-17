16-годишен без книжка с мотоциклет и трима младежи с кола катастрофираха в Хасковско

Четирима души пострадаха при два инцидента в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Неправоспособен, шофирал нерегистриран мотоциклет, е пострадал в произшествие в Тополовград. На 14 август в 21 часа, 16-годишен подкарал мотоциклет „Хонда“, но на прав участък е загубил управлението и е паднал на платното. Прегледан и освободен за домашно лечение.

Също загуба на контрол е довела до инцидент на следващия ден в Димитровград. В 23:45 часа по третокласен път между града и село Добрич се е движил „Фолксваген“. Колата е била шофирана от 19-годишен с двама спътници на 15 г. и 18 г. На десен завой момчето е загубило управлението, излязло е вдясно и се е ударило в земен насип. И тримата са прегледани и освободени за лечение в дома си.