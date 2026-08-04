Спукана гума прати автомобил в насрещното на АМ „Марица“

Катастрофа възникна на магистрала „Марица“ при километър 91.4 в посока Свиленград.

Автомобил „Опел Вектра“ с турска регистрация, пътуващ от Германия към Турция, е излязъл от пътното платно, разбил е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното платно, спирайки на около 200 метра след сблъсъка.

Според първоначалните обяснения на шофьора инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума. Благодарение на поставения предпазен колан и своевременно задействалите се въздушни възглавници водачът е невредим и е отказал медицински преглед.

На мястото на произшествието бе осигурен екип на „Пътна полиция“, който регулираше трафика и подпомагаше преминаващите автомобили.