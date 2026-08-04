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Доброволците от Хасково с ново оборудване и обучение за борба с горските пожари

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    В бившата база на „Гражданска защита“ на улица „Пловдивска“ в Хасково се проведе специализирано обучение за действие при горски и полски пожари, съчетано с предоставяне на ценни дарения за Доброволно формирование „Тракия“, в което членуват близо 30 души от Хасково и съедини градове. Събитието събра представители на РДПБЗН и РСПБЗН – Хасково, доброволциот цялата област, както и председателя на Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) Ясен Цветков.

    Председателят на НАДРБ Ясен Цветков подчерта, че асоциацията за трета поредна година провежда национална кампания за събиране на средства, чрез които се закупува и дистрибутира необходимо оборудване за доброволците в цялата страна. Предоставените дарения включваха специализирана екипировка и оборудване за справяне с горски пожари, лични предпазни средства, медицински аптечки за изгаряния и наранявания, специализирани напитки за възстановяване при продължителни физически натоварвания в горещините, пакети с храна, както и информационни и брошурни материали за населението.

    По време на срещата Ясен Цветков акцентира върху необходимостта от актуализиране на Закона за защита при бедствия, подобряване на бюрократичните процедури и осигуряване на повече средства и екипировка за доброволческите формирования. Той отбеляза, че България все още изостава по брой доброволци спрямо останалата част от Европа, което изисква промяна в обществената култура и по-висока гражданска отговорност. Цветков допълни, че в момента се тества и иновативен софтуерен продукт с интерактивна карта, разработен безвъзмездно от доброволец, който използва спътникови данни за своевременно локализиране на възникващи пожари и географски фактори, като целта е той скоро да бъде въведен в реалната практика съвместно с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

    Директорът на РДПБЗН – Хасково старши комисар Митко Чакалов изрази благодарност за подкрепата и изтъкна, че доброволците вече са се превърнали в неразделна част от екипите, участващи в ликвидирането на произшествия в региона. Старши комисар Чакалов потвърди, че доброволните формирования от областта са се включили активно и при последните горски пожари в Хасковско. Той добави, че днес за участниците в обучението е осигурен специализиран кабинет, където те надграждат теоретичните и практическите си умения за реакция при бедствени ситуации.

     
    Източник: Haskovo.NET

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