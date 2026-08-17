Ръст от близо 19%: Износът на български стоки в мрежата на Lidl е над 36,9 млн. евро през първото полугодие

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Общо 33 български компании продават продукцията си в 28 европейски държави, като Германия и Словакия са сред най-динамично растящите пазари
През първите шест месеца на 2026 г. износът на български стоки чрез мрежата на Lidl в Европа надхвърли 36,9 млн. евро. Това представлява ръст от близо 19% (18,86%) спрямо същия период на 2025 г., като продуктите от 33 български компании са достигнали до рафтовете на Lidl в 28 европейски държави.
„За един производител излизането на международен пазар е много повече от възможност да продаде продукта си в друга държава – то е възможност да изгради устойчив бизнес, да развие производството си и да се конкурира на едно от най-високите нива. Именно тук е ролята на Lidl – да бъде партньор на българските компании не само в намирането на пазар, но и в подготовката им за работа в международна среда. Виждаме все повече производители, които имат амбицията да растат и да инвестират в развитието си, а това е добра основа българските продукти да заемат все по-силно място на европейския пазар“, коментира Драгомир Илиев, управител „Стоково снабдяване“ в Лидл България.
Германия и Словакия водещи в европейската експанзия
Традиционно най-големи пазари по обем за българската продукция остават съседните Румъния (8,39 млн. евро) и Гърция (7,14 млн. евро).
Най-съществен ръст през 2026 г. се отчита на пазарите в Централна и Западна Европа:
От традиционни продукти до био и здравословни предложения: Какво купуват европейците?
Данните за реализираната продукция показват устойчив интерес както към традиционни български продукти, така и към нишови, био и здравословни предложения:
Чрез своята международна мрежа и партньорство с български производители Lidl продължава да създава възможности за растеж на родния бизнес и за достигане на качествените български продукти до все повече европейски потребители.