Великденско меню: какво да купим и как да го подготвим

Прясното агнешко в Lidl тази година е на по-ниски цени спрямо предложенията на веригата от миналия Великден

Както при всеки голям празник, подготовката за великденската трапеза често започва с амбициозен план и завършва с усещането, че сме прекарали повече време в кухнята, отколкото с близките ни около масата. Затова е ключово да се сдобием с всичко необходимо за великденското меню достатъчно рано преди самия празник и да имаме ясна идея какво и как да приготвим - така, че да не лишаваме любимите си хора от присъствието си.

Къде да намерим агнешко на добра цена*

У нас сме свикнали, че Великден просто не може да мине без агнешко на масата. То е традиционният вкус, който прави празника завършен, затова и правилният избор на месото е най-важната задача в подготовката. За семейство от 5-6 души, подходяща като количество, е разфасовка от около 2-2,5 килограма агнешко месо. Задната четвъртина е сред най-предпочитаните видове – достатъчно крехко и подходящо за печене цяло парче, което ще стигне за всички. От 6 до 11 април в Lidl тя е на цена от 10.99 евро/ 21.49 лв. (за опаковка от 2,2 кг), като тази година прясното агнешко (с гаранция за качество от световния лидер в контрола SGS), предлагано от веригата, е на по-ниски цени спрямо миналогодишните й за празника. Предната четвъртина (на цена 10.19 евро/19.93 лв. за 2,2 кг) също е добър избор и е подходяща за по-бавно готвене, което ще придаде по-голяма сочност на месото.

Тези, които предпочитат да прекарат по-малко време в кухнята, но все пак да се насладят на традиционно за Великден ястие с агнешко, в магазините на ритейлъра ще намерят изчистени и нарязани котлети за 13.49 евро/26.38 лв. за опаковка от приблизително 1.1 кг. Месото с кост (за 9.19 евро/17.97 лв за кг) пък е най-достъпният вариант на ритейлъра откъм цена. Ако сте почитатели на агнешката супа или дроб сармата, може да вземете пакет дреболии (около 2 кг. в опаковка за 6.59 евро/12.89 лв.) или агнешка главичка (сега с 41% отстъпка - 1.49 евро/2.91 лв. за около 1 кг.)

Към тях можете да добавите и ориз, който е идеален както за гарнитура, така и за плънка, и в момента е на половин цена (0.89 евро/1.62 лв. с Lidl Plus).

Как да го приготвим?

Готвенето на агнешко не изисква сложни рецепти, а по-скоро правилен контрол на процеса. Най-добрият резултат се получава, когато месото първо се запече за кратко на по-висока температура (около 200°C), за да се образува коричка, след което се довърши бавно на 160-170°C.

Малко течност в тавата и покриване с фолио в началото помагат да се запази сочността, а подходящите подправки са сол, черен пипер, чесън и розмарин. Финалният детайл, който често се пропуска, е времето за „почивка“ след печене – 15-20 минути, които правят месото доста по-крехко.

В сайта gotvi.lidl.bg можем да намерим десетки идеи как да приготвим агнешкото - от по-класически до по-интересни варианти с модерен прочит. Сред тях са „Агнешко печено по касапски от кюстендилско“ и „Печено агнешко със сотиран спанак“.

Първата рецепта залага на по-дълбок и наситен вкус – месото се запечатва предварително, а след това се готви бавно заедно с дреболии, ориз и зеленчуци. Това е по-традиционен подход, при който всичко се събира в едно ястие и се получава богат и разнообразен вкус.

Втората е по-семпла и лесна за изпълнение – агнешкото се пече бавно с малко течност, което го прави крехко и сочно, а гарнитурата от сотиран спанак добавя свежест. Тук акцентът е върху наситените вкусове на месото и зеленчуците.

Гарнитурата: свежият баланс

С по-тежко основно ястие като агнешкото най-добре се съчетават леки, сезонни гарнитури. Традиционна зелена салата с репички, краставици и пресен лук или бързо сотирани зеленолистни са вкусни и напълно достатъчни, за да не ни стане твърде тежко и да балансират вкуса.

Много от нас залагат на сезонни български зеленчуци – например българска къдрава салата, която в момента е с 54% намаление с Lidl Plus на цена от 0.45 евро/0.88 лв. или българска салата микс (200 г) с отстъпка от 44% за 0.99 евро/ 1.94 лв. Към тях можем да добавим български краставици, които от този четвъртък ще са на изгодната цена от 1.27 евро/2.48 лв. за кг.

Плодовете и зеленчуците в Lidl преминават регулярни проверки за над 800 вида остатъци от пестициди – фактор, който има значение, особено когато част от тях се консумират сурови.

Десертът: избор, съобразен с гостите

Комбинацията от класически козунак и вариант с пълнеж, стафиди или шоколад обикновено е достатъчна, за да покрие различните вкусове на гостите. Ако не ви е останало време сами да приготвите козунаците, но все пак държите на вкуса и качеството, Пекарната на Lidl – обявена за №1 по съотношение качество-цена в България (Best Buy Award 2025/2026)* - е подготвила предложения, които не отстъпват на домашните.

В периода от 6 до 9 април плетен козунак с поръска от перлена захар (500 г) ще е с 37% отстъпка на цена от 1.79 евро/ 3.50 лв. С 35% по-евтино пък ще се предлага и любимият на много козунакът със със стафиди - за 1,99 евро/ 3,89 лв.

За почитателите на по-богатия вкус веригата предлага козунак с орехов пълнеж (500 г) за 2.99 евро / 5.85 лв.. Към по-модерните предложения се добавят и великденски берлинери – опаковка от 4 броя на цена от 3.69 евро /7.22 лв.

Ритейлърът разполага с разнообразие от козунаци и под собствените си марки „Родна стряха“ и „Deluxe“, като част от тях също се предлагат по-изгодно в момента.

С качествено месо, сезонни продукти и класически великденски десерт може да се постигне всичко, което очакваме от празника - вкус, традиция и спокойствие в подготовката, за да остане време за най-важното - разговорите и споделените моменти.

*Цените на агнешкото месо в Lidl от 06.04. до 11.04. са по-ниски спрямо тези на веригата от миналия Великден.

*Според проучването Best Buy Award 2025/2026, проведено на българския пазар от международната сертифицираща агенция ICERTIAS през март 2025 г. сред 1200 интернет потребители на възраст над 18 години, секторът за пекарски изделия в Лидл България предлага най-доброто съотношение качество-цена сред търговските вериги в страната.