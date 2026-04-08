Състезателките на „Юнак“ с престижни класирания на републиканския шампионат

Поредни успехи записаха състезателките на хасковския клуб по гимнастически спортове „Юнак“. Престижните класирания бяха постигнати в рамките на първия етап от зона „Юг“ на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика.

При момичетата до 7 години участваха 8 отбора, два от които на „Юнак“. Момичетата от Хасково заеха съответно четвърто и седмо място. В индивидуалното класиране Мария Коева зае девето място от 52 участнички.

При момичета младша възраст отборът на „Юнак“ се класира на четвърта позиция. Ема Янакиева зае осмо място на индивидуално.

При момичета старша възраст Моника Караколева спечели златото в многобоя. Грейс Александър зае осмото място.