Задържаха американец в Хасковско, издирван за тероризъм и палеж на оръжеен завод в Чехия

26-годишният американец Натхан Даниел Лимесанд, издирван за тероризъм и палеж на оръжейния завод „LPP Holding“ в град Пардубице в Чехия, е задържан в Хасковска област. Днес той бе изправен пред Окръжен съд – Хасково.

Мъжът е бил арестуван на ГКПП „Капитан Андреево“ при влизане в България на база Европейска заповед за арест. Той е търсен от властите в Чехия за палеж на оръжейния склад на 19 срещу 20 март 2026 г. Нанесените щети по сградата и продукцията са в общ размер на 250 млн. чешки крони. За престъплението е предвидено наказание 20 години затвор.

На днешното съдебно заседание, прокурорът по делото Елеонора Иванова настоя обвиняемият да остане в ареста. Тя изтъкна, че той, напускайки Чехия, е опитал да избегне наказателна отговорност. Служебният му адвокат Илиян Бамбалов поиска по-лека мярка, тъй като вината на клиента му не е доказана и имало вероятност да се окаже, че е невинен.

Разследващите смятат, че в престъплението са участвали най-малко 8 души. Лимесанд е шестият задържан. Стана ясно, че хора от групата са направили изявление в социални мрежи, че деянието е извършено с цел да се спре войната в Газа и Близкия изток. Случаят се разследва като терористична атака.

Пред съда в Хасково Лимесанд заяви, че иска да бъде екстрадиран в Чехия, но дотогава да бъде освободен.

След делото Лимесанд каза: „Кошмарът на ционизма е към своя край и идва нов ден. Ден на освобождение за Палестина и за света. Свободна Палестина! Край на превъзходството на бялата раса! Край на целия заселнически колониализъм!“

Желанието за свобода на американеца не бе уважено от съдия Георги Гочев, който му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Магистратът прецени, че може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е автор на деянието.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 14 април от 10:00 часа.

