Искат финансиране от правителството за още 6 войнишки паметника в региона

Нови шест войнишки паметника ще бъдат включени в списъка за финансиране на поддръжката им от правителството. Това стана ясно днес на заседание на Областната комисия за военни паметници на територията на област Хасково. Това са:

– Паметна плоча на мл. лейтенант Петър Ивайлов Петров, загинал по време на изпълнение на служебните си задължения като наборен военнослужещ, община Любимец;

– Паметник, посветен на първия боен полет на българската военна авиация – 1912 г., в кв. „Гебран“ в Свиленград;

– Паметна плоча, посветена на загиналите във Втората световна война в село Малево, община Хасково;

– Паметник на загиналите в Първата световна война в село Конуш, община Хасково;

– Паметна плоча на загиналите във Втората световна война в село Конуш, община Хасково;

– Паметник на загиналите във войните 1912–1918 г. в село Нова надежда, община Хасково.

Комисията единодушно взе решение предложените обекти да бъдат вписани в областния регистър „Военни паметници“.

Комисията одобри постъпилите предложения от общините и след проведено гласуване определи следния ред на приоритет за финансиране със средства от централния бюджет за 2026:

– Паметник на загиналите на връх „Шейновец“ в Балканската война 1912–1913 г., в землището на село Вълче поле, община Любимец;

– Паметник на загиналите във войните 1912–1918 г. и Втората световна война 1941–1945 г. в село Царева поляна, община Стамболово;

– Паметник на загиналите във войните 1912–1945 г. в Свиленград;

Комисията одобри поставяне на паметна плоча в Ивайловград, посветена на военно формирование 18 970, дислоцирано в града в периода 1954 – 1997 г. Предложението е на Община Ивайловград.

След обсъждане комисията одобри предложението, като същото следва да бъде изпратено за съгласуване до Министъра на отбраната.