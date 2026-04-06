Пръскането срещу кърлежи започва от парк „Ямача“ на 7 април

От вторник, 7 април, екипи на ОП „Екопрогрес“ започват пръскане на зелените площи срещу кърлежи, съобщиха от Община Хасково. Във вторник ще бъдат обработени с препарат срещу кърлежи всички зелени площи в парк „Ямача“. След това по график ще се извърши пръскане на парк „Кенана“, парк „Десети пехотен родопски полк“, в централна градска част, останалите големи паркове в града и междублоковите пространства в кварталите.

Обработката срещу кърлежи се съобразява с графика на косене на терените и с времето. Тревните площи се пръскат с препарата „Ефциметрин 10 ЕК“. Той е с комплексно действие срещу вредители – кърлежи, мухи, комари, дървеници и други.

Препоръчва се на гражданите най-малко 24 часа след пръскането да не се разхождат в зелените площи и да не допускат домашните си любимци там. Местата, обработени срещу кърлежи, ще бъдат обозначени с информационни табели.