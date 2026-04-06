От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

25 °C

Пръскането срещу кърлежи започва от парк „Ямача“ на 7 април

От вторник, 7 април, екипи на ОП „Екопрогрес“ започват пръскане на зелените площи срещу кърлежи, съобщиха от Община Хасково. Във вторник ще бъдат обработени с препарат срещу кърлежи всички зелени площи в парк „Ямача“. След това по график ще се извърши пръскане на парк „Кенана“, парк „Десети пехотен родопски полк“, в централна градска част, останалите големи паркове в града и междублоковите пространства в кварталите.

Обработката срещу кърлежи се съобразява с графика на косене на терените и с времето. Тревните площи се пръскат с препарата „Ефциметрин 10 ЕК“. Той е с комплексно действие срещу вредители – кърлежи, мухи, комари, дървеници и други.

Препоръчва се на гражданите най-малко 24 часа след пръскането да не се разхождат в зелените площи и да не допускат домашните си любимци там. Местата, обработени срещу кърлежи, ще бъдат обозначени с информационни табели. 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хасковски хандбален вратар с отличие в зоналния финал
Още новини

Препоръчано видео

Случаен виц

Последни обяви

Случайна рецепта

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.