Наркозависим на 32 години почина в жилището си на бул. „Васил Левски“ в Хасково

Млад мъж е открит мъртъв в апартамент в блок на бул. „Васил Левски“ в Хасково. Според съседи, 32-годишният е бил наркозависим. Те предположиха, че смъртта му е настъпила от предозиране с опиати.

Входът беше отцепен от полицията, а пред блока се беше събрала многолюдна тълпа. Хората протестираха срещу продажбата на наркотици в района и в съседния квартал „Република“. На място имаше няколко полицейски патрула, които следяха да не се стигне до масова безредица.

По обед на място пристигна и медицински екип, който констатира смъртта на младия мъж. Обстоятелствата около трагичния случай се изясняват. По първоначална информация, липсват данни за престъпление.